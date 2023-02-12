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Yıldızlardan destek yağıyor

Milli futbolcu Merih Demiral’ın kampanyası ile De Bruyne, Morata ve Hazard’ın formaları toplam 1 milyon liraya satıldı.

12.2.2023

Yıldızlardan destek yağıyor

İTALYA Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın depremlerden etkilenenler için başlattığı yardım kampanyasında 3 forma daha satıldı. Demiral, Manchester City'den Kevin De Bruyne, A.Madrid'den Alvaro Morata ve Real Madrid'den Eden Hazard'ın formalarının toplamda 1 milyon TL'ye satıldığı belirtti. Daha önce Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin formalarının satışından toplamda 5 milyon TL bağış elde edildiği açıklanmıştı. Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappe ve Neymar da Demiral vasıtasıyla formalarını açık artırmaya çıkardı. Hollanda'da Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz da 50 bin alt limitli olarak formasını satışa çıkarırken, "Formam ne kadar ediyorsa açık artırmada bir o kadar da ben veriyorum" dedi. Menajer Bayram Tutumlu da G.Saray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Popescu'nun 2000 UEFA Kupası finalinde giydiği kramponları açık arttırma ile depremzedeler için satışa çıkardı.

TÜFEKÇİ'DEN ANLAMLI HAREKET
Uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Galatasaray'ın unutulmaz futbolcusu İlyas Tüfekçi de hasta yatağında depremzedelere destek oldu. Tüfekçi'nin kızı İlkin Tüfekçi, babasının 87 yılına ait futbolcuların imzalarının bulunduğu özel posteri depremzedeler için satışa çıkarmak istediğini duyurdu.

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