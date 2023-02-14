PKK ve FETÖ’cü hainlerin 2. Ordu vurgusu sinsice!

İSTANBUL Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ ve PKK'nın 10 ilimizi etkileyen deprem sonrası bölgeye 2. Ordu'yu istediğini ve bunun nedenini açıkladı. Aynı zamanda Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK-DEGS) Başkanı olan Yaycı, deprem bölgesi için önemli bir tehlikeye dikkat çekti.

Yaycı, terör örgütü mensuplarının amacının "2. Ordu deprem bölgesinde yardım faaliyetleri ile uğraşsın" şeklinde özetlenebileceğini söyledi. 2. Ordu'nun karargahının Malatya'da olduğunu belirten Yaycı, "Birlikleri Suriye, Irak sınırlarımızın güvenliğini sağlayan ve sınır ötesinde PKK/YPG'ye karşı Irak'ta PENÇE KİLİT Operasyonları'nı yapan, Suriye'de ise harekât alanlarında bulunan ülkemizin güvenliği için çok önemli bir ordudur" dedi. Yaycı, bu terör örgütlerinin depremi fırsat bilerek 2. Ordu'nun sınırlarını boşaltmasını, böylece alanların kendilerine bırakılmasını sinsice istediğini aktardı.

DİKKATLİ VE UYANIK OLALIM

Yaycı, "TSK'nın hangi birliklerini deprem bölgesinde görevlendireceğine FETÖ ve PKK mı karar verecek? Halkımızın bu felaket sürecinde terör örgütlerinin fırsattan istifade ülkemize stratejik kayıp yaşatma ve kendi hedeflerini elde etme amaçlı algı yönetimleri yapmasına karşı dikkatli ve uyanık olmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. TSK'nın her zaman olduğu gibi Türk halkının yanında olduğuna dikkat çeken Yaycı, "Başta bu iş için yetiştirilmiş insani yardım tugayları ve istihkâm taburları olmak üzere elindeki bütün imkân ve kabiliyetleri bölgeye göndermiştir" dedi.