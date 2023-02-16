Dev dayanışma

Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile ilgili dünya spor camiasından da destek ve yardımlar yağmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren, tüm dünya Türkiye'deki depremzedeler için kenetlendi. UEFA'nın bu hafta oynanacak Avrupa maçlarında depremzedeleri anma kararı sonrasında önceki akşam Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda oynanan Milan- Tottenham, Paris Saint Germain-Bayern Münih maçları öncesi Türkiye'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için 30 bin Dolar yardımda bulundu. Avrupa Tekvando Birliği de (ETU) yardım kampanyası başlattı. Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chungwon Choue bağış tutarını bizzat açıklarken, Avrupa Tekvando Birliği Başkanı Sakis Pragalos'un talimatıyla bir yardım hesabı oluşturularak, depremzedelere ulaştırılmak üzere bir yardım kampanyası başlatıldı.

İspanya'nın ünlü ekibi Barcelona, depremlerden etkilenenler için yardım çağrısını yineledi. Paylaşımda yer alan videoda İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez, futbolcular Andreas Christensen, Marc-Andre ter Stegen ve Sergi Roberto yardım çağrısında bulundu. İtalya Serie A takımlarından Napoli'de forma giyen Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, deprem sonrasında bölgedeki vatandaşlar için sosyal medya hesabından yardım mesajı paylaştı. Napolili futbolcular Kvicha Kvaratshelia, Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin formaları yardım için satılacak.

BAĞIŞ 9 MİLYONA ULAŞTI

İTALYA 1. Futbol Ligi ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral'ın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından imzalı forma satışlarındaki güncellemeleri duyuran milli futbolcu, Norveçli santrfor Erling Haaland ile Fransız oyuncu Antoine Griezmann'ın formalarının, 750 biner liraya satıldığını belirtti. Fransız santrfor Kylian Mbappe'nin formasını ise Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, 700 bin lira karşılığında satın aldı. Futbol dünyasının birçok yıldız oyuncusunun dahil olduğu kampanyadan elde edilen toplam gelir, 9 milyon liraya ulaştı. Merih Demiral'ın başlattığı kampanyaya, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kevin De Bruyne, K.Benzema, Harry Kane, Paulo Dybala, Eden Hazard, Alvaro Morata, L.Bonucci, Gianluigi Buffon gibi önemli isimler katılmıştı

JUANFRAN'DAN YARDIM MAÇI

İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid'in eski futbolcusu Juanfran Torres, sahibi olduğu ajans vasıtasıyla depremzedeler için bir maç organize edeceğini ve gelirin de afetzedelere bağışlanacağını duyurdu. Juanfran paylaşımında, "Yaptığım bağış, Türk halkına duyduğum sevgi için yapabileceğim en az şeydi. Tüm desteğim ve tüm teşvikim depremden etkilenenler ve özellikle siz kardeşlerim için" ifadelerini kullandı.

SPORCULARDAN ANLAMLI HAREKET

KAHRAMANMARAŞ'TA gerçekleşen büyük felaketin ardından sporcular bağış kampanyaları yapmaya devam ediyor. Eski futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal ile oynanan maçta giydiği milli formayı açık artırma yöntemiyle 1 milyon TL başlangıç fiyatından satışa koydu. Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapan Önder Karaveli ise siyah-beyazlı takımın geçen sezon kazandığı Süper Kupa maçında giydiği eşofmanı depremzedeler için sattı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu kadın milli boksörlerin imzasının bulunduğu ay-yıldızlı forma, geliri "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlara bağışlanması için açık artırmaya çıkartıldı.

METE GAZOZ'DAN DESTEK

DÜNYA şampiyonu milli boksör Şennur Demir, olimpiyat, dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, olimpiyat ikincisi, Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, dünya şampiyonluğu elde eden Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır'ın imzasının bulunduğu milli forma 5 bin liradan açık artırmaya çıkartıldı. Milli okçu Mete Gazoz da altın madalya kazandığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kullandığı oku açık artırmaya çıkardığını açıkladı.'