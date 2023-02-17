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Haberler Spor "Haksızlık yapıldı"

"Haksızlık yapıldı"

TFF eski Profesyonel ve Amatör Kurul Başkanı Kemal Zorlu, federasyon kararlarını eleştirdi. Zorlu, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımların bundan sonraki süreçte hükmen yenik sayılmasının, ilk haftalarda bu ekiplere karşı puan kaybeden ekipler için handikap olacağını söyledi

17.2.2023

Haksızlık yapıldı

Güneydoğu Anadolu bölgemizde 6 Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Afet bölgesindeki takımların liglerden çekilmesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bazı kararlar almak zorunda bıraktı. Federasyon ligden çekilen takımların geride kalan süreçte 3-0 hükmen yenik sayılmasını ve rakiplerine 3 puan verilmesi kararını vermişti. Ancak federasyon yönetimine, aldığı kararların adil olmadığı eleştirisi geldi. TFF eski Profesyonel ve Amatör Kurul Başkanı Kemal Zorlu, liglerde yapılan düzenlemelerde teknik hata yapıldığını ve haksızlık yaşanacağını söyledi.

OYNANAN MAÇLAR NE OLACAK?
Kemal Zorlu, "Kulüplerin çekilme talebinin onaylaması ve ligdeki yerlerinin dondurulması doğru karar. Teknik hata ligden çekilen takımların, 6 Şubat 2023 tarihinden sonra oynayacakları maçlarda hükmen yenik sayılmasıyla yapıldı. Çekilen takımlara karşı ikinci yarıda puan kaybeden takımlara haksızlık olmayacak mı? Şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesini etkileyecek bu adaletsizliği gidermek için çekilen takımlar ligin 2. yarısındaki tüm maçlarında yenik sayılmalı. Adalet ancak bu şekilde sağlanır. Başka bir çözüm de liglerde bu sezon düşmenin kaldırılması olabilir" dedi.

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