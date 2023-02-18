Her yerden destek

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremden etkilenenler için dünyanın dört bir yanından insanlar harekete geçerken, sporculardan da bağış ve yardım çağrıları devam ediyor. İzmir'in milli cimnastikçilerinden Adem Asil dünya şampiyonluğu; Ferhat Arıcan da Avrupa şampiyonluğu bilekliklerini depremzedelere yardım etmek amacıyla açık artırmaya çıkardı.

Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Altın Eldiven Kick Boks Şampiyonası'nda altın eldiven ödülü kazanan milli boksör Muhammed Dursun, depremzedelere yardım etmek için eldivenini açık artırma ile satışa çıkardı. Merkezi Avusturya'da bulunan Vendetta Dövüş Organizasyonu depremzedeler yararına bir gala organize etme kararı aldı. Türk sporcular ringe çıkarak depremzedeler için dövüşecek. Dünya Güreş Birliği (UWW), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bağış kampanyası başlattığını açıkladı. Barcelona'nın dünyaca ünlü Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski, deprem felaketinden etkilenenler için yardım çağrısında bulundu.

60 BİN LİRAYA SATTI

ESKİ milli tenisçi İpek Şenoğlu, depremzedelere yardım etmek amacıyla açık artırmaya çıkardığı Wibledon Tenis Turnuvası'nda kullandığı raketinin 60 bin TL'ye satıldığını açıkladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illeri de etkileyen yıkıcı depremlerin yaralarını sarmak için birçok branştan sporcu dört koldan yardım çalışmalarına devam ediyor. Şenoğlu, yaptığı paylaşımda, elde edilen maddi gelirin depremzede vatandaşlara aktarılacağını ve yardımlarının süreceğini duyurdu.