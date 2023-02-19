KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremin yarattığı yıkımın ardından yaraları sarmak için tüm dünya birlik oldu. Ülkemizden olduğu kadar yurt dışından da deprem bölgesine yardımlar ve destek çığ gibi büyüyor. Futbol ailesinin 1 Mart'ta hayata geçireceği yeni yardım projesinin detayları ortaya çıkıyor. Depremzedeler için güç birliği yapan TFF ve Süper Lig kulüpleri, 1 Mart Çarşamba günü, beİN Sports başta olmak üzere TV kanallarından yayınlanacak programda bağış toplayacak. Kampanyaya destek veren PSG'nin yıldızları Messi, Neymar ve Mbappe'nin yanı sıra çok sayıda futbolcunun imzalı formaları açık artırmada satılacak.

MAÇ GELİRİ BAĞIŞLANACAK

KAYSERİSPOR'UN kaptanı Mensah, sarı kırmızılı takımın tarihi bir formasını depremzedeler yararına 40 bin liraya satın aldı. Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk, yaşanan depremlerin ardından Denizli'den yapılan yardım organizasyonunda görev alıyor. Borussia Dortmund, ligin 21. haftasında Hertha Berlin ile karışılacağı maçta futbolcuların giyeceği özel tasarım siyah renk formaları, açık artırmayla satışa çıkaracak. Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nun açık artırıma çıkardığı kaskı 31 bin Euro'ya satıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda 24 Şubat Cuma günü oynayacağı Letonya maçının gelirleri AFAD'a bağışlanacak.