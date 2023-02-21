Denizlispor moral buldu

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, hazırlık maçında 3. Lig 3. Grup temsilcisi Efeler 09 FK'yı 5-3 yendi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 FK Kulüp Başkanı Eymen Atay ve iki kulübün yöneticileri birlikte izledi.

GOL DÜELLOSU

MAÇ öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Denizlispor sahaya; Abdülkadir, Berkant, Mehmet Eren, Erdal, Alaattin, Samet Emre, Asım, Emre Sağlık, Okan, Deniz, Bekir Turaç, Efeler 09 FK ise Serkan, Gökhan, Sabutay Alper, Mahmut, Furkan Çarkçı, Emre Akbulut, Mehmet, Hakan Can, Furkan Tuşik, İshak, Umut 11'leriyle çıktı. 5-3 galip gelen Horoz'un gollerini 8. dakikada Bekir Turaç, 27. dakikada Okan, 49. dakikada Emre Ak, 59. dakikada Deniz ve 82. dakikada Oğuzhan, Efeler 09 FK'nın gollerini 34. dakikada Mehmet, 41 ve 66. dakikalarda Emre Akbulut kaydetti. Denizlispor, yarın saat 14.0'te BAL 9. Grup ekibi Sarayköyspor, 25 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te ise 3. Lig ekibi Kuşadasıspor'la karşılaşacak.

SEBAHATTİN ALP