Haydi Trabzonspor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında bugün deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşacak. Sahasındaki ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj elde eden bordomavililer, rakibi karşısında turu geçerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. St. Jakob-Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Müsabakada Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Dorukhan Toköz, Edin Visca ve Marek Hamsik, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markovic ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

GURBET FOBİSİNİ YENECEK

Karadeniz temsimcisi, Basel'i yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1281 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek. En son Avrupa kupalarında dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

AVRUPA'DA 149. MAÇ

Trabzonspor, Basel maçı ile birlikte Avrupa kupalarındaki 149. maçına çıkacak. Bordomavililer, geride kalan 148 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 57 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 190 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 203 gol gördü.