Ayvalıkgücü ile 1966 Edremitspor depremzedeler için sahaya çıktı

Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından tüm Türkiye afetzedeler için tek yürek olurken, asrın felaketinde yaraların sarılması için Balıkesir'in Ayvalık ilçesi de anlamlı bir karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.Balıkesir'in körfez ilçelerinden Ayvalık ve Edremit'in önde gelen kulüpleri Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1966 Edremitspor, bu kez afetzedeler için mücadele etti. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmada iki ezeli rakip ve ezeli dost takımın taraftarları aynı tribünde 'Türkiye tek yürek' diye tezahüratlar yaptı.Karşılaşmayı her iki kulübün başkanı ve yöneticileri protokol tribününden beraber takip etti.Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin saati olan 04.17'yi işaret eden karşılaşmanın 4. dakikası 17. saniyesinde maçın hakemi mücadeleyi durdurdu. O sırada trübünlerden ise depremden etkilenen 11 kentin isimleri anons edilerek, 'Türkiye tek yürek' tezahüratları yapıldı.Depremzedeler için düzenlenen organizasyonda tanesi 100 liradan bastırılan 2 bin biletin tamamının satıldığı öğrenildi.Dostluk havasında geçen müsabaka Kemal Akbaba, Tugay Yıldırım, Enese Savucu ve Berkay Akgül'ün attığı gollerle 4-0 Ayvalıkgücü Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.