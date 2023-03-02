Aslan’ın çileği Talisca

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Galatasaray, hedef büyüttü. Sarı-kırmızılı ekibin yönetimi, Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun kulübünden ayrılmak istediği ve sarı-kırmızılı takımla görüştüğü kaydedildi.

AL NASSR'DAN AYRILACAK

Suudi gazeteci Jryan_hfc'nin haberine göre; Al Nassr ile devam etmeyecek olan Talisca, Galatasaray ile sözlü olarak anlaşmaya vardı. Anderson Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı iddiaları sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Talisca hakkında binlerce yorum attı. Brezilyalı yıldız, Al Nassr'da bu sezon sahaya çıktığı maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması da giyen yıldız oyuncu, söz konusu çıktığı 80 karşılaşmada 37 gol ve 14 asist ile oynamıştı. On numara bölgesinde forma giyen Talisca, santrfor ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Yıldız oyuncunun kulübü Al Nassr'daki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.