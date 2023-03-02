Çift forvete dönüş

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'da sistem değişiyor. Uzun bir aradan sonra pazar günü Sakaryaspor maçıyla taraftarlarıyla yeniden buluşacak olan yeşil-siyahlılarda, teknik direktör Giray Bulak imha planını hazırladı. Zorlu maçta mutlak 3 puana ihtiyaç duyan Horoz'da teknik patron Bulak, çift forvete dönmeyi düşünüyor. Formunun zirvesinde olan ve hazırlık maçlarında göz dolduran Bekir Turaç Böke'yi, tecrübeli golcü Ömer Şişmanoğlu ile birlikte oynatmayı planlayan Bulak, son çift kale maçta da ikiliyi birlikte oynattı. Bekir'in attığı gollerin yanı sıra mücadele gücü ve azmi, patlama yapmaya hazır görüntü çizmesi de teknik heyeti sevindirdi.

U-19'DAN A TAKIMA YÜKSELDİ

BU arada altyapı ile yapılan hazırlık maçında sergilediği hızlı ve çabuk futboluyla dikkat çeken U-19 takımının stoperi Rıza Mert Pişirici, teknik direktör Giray Bulak'ın gözüne girdi. Genç futbolcu A takımla birlikte idmanlara çıkmaya başladı. Kulüpte kendisine oda tahsis edilen futbolcu profesyonel olacak.

SEBAHATTİN ALP