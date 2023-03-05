Denizlispor galibiyet peşinde

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Altaş Denizlispor, bugün sahasında Play-Off mücadelesi veren Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor ve beINSports Max 1 kanallarından ekranlara gelecek. Horozlar'da, Erdal Akdari, Oğuz Yılmaz'ın sakatlıkları sürüyor, Kevin Mayi ve Hakan Çinemre'nin durumları maç saatinde belli olacak, Emre Sağlık ise cezalı durumda. Maçın biletleri loca önü 100, VIP tribün 50, B-D üst 40, A-E alt 35, A-E alt 30, maraton-açık 25 ve misafir seyirci 30 TL'den satışa çıktı.

GİRAY BULAK UMUT DOLU

Altaş Denizlispor'un tecrübeli teknik direktörü Giray Bulak, "Ülkemizde yaşanan deprem, futbola da psikolojik olarak darbe vurdu. Zor bir maçla lige geri döneceğiz. Geçen süreçte iyi hazırlandık. Ligde oynayacağımız 12 maç ve kazanılacak 36 puan var. Taraftarlarımızın heyecanı ve inancı arttı. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

HAYDİ MAÇA

ÜLKE olarak yaşadığımız yüzyılın deprem felaketlerinin ardından Altaş Denizlispor, Sakarya maçının tribün gelirlerini depremzedelere bağışlayacak. Horozlar, stada gelen taraftarlara, 'Türkiye Tek Yürek' yazılı siyah tişörtler hediye edecek. Taraftarlara destek çağrısında bulunan yönetim, "Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya ve üzerimize düşeni birlik beraberlik içerisinde yapmaya davet ediyoruz. Gün, dayanışma ve yaralarımızı sarma günü" açıklamasını yaptı