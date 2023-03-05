Trabzon evinde çarpıldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor evinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup oldu. 7. dakikada Abdulkadir'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top üst direkten döndü. 9. dakikada Peres'ten topu kapan Geraldo sağ çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda meşin yuvarlağı Uğurcan kornere çıkardı. 13. dakikada Gomez'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Umut Bozok'un kafayla kaleye gönderdiği topu Mustafa Eser çizgiden çıkardı. 18. dakikada Larsen'in ortasında Abdulkadir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARI OYUN DENGELENDİ

İkinci yarıya 2 değişiklikle başlayan Ümraniyespor, oyunu dengeledi. 54'te ceza sahası önünden çekilen ve Uğurcan'dan dönen topu takip eden Sekidika, düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı. 65'te ise Mrsic'in içeriye sert çevirdiği topa dokunan Umut Nayir farkı ikiye çıkardı: 0-2. Bu dakikadan sonra Bordo-Mavili ekip oyunu rakip yarı alana yıktı. Sağ kanattan yapılan ortada savunmanın ters vuruşunda kaleci Orkun'un çıkardığı topu Yusuf iyi takip etti. Yusuf'un sert şutu Orkun'un müdahalesine rağmen üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2. Kalan dakikalarda Trabzonspor'un çabaları yeterli olmadı. Son düdükle birlikte Trabzonsporlu taraftarlar takımlarına tepki gösterdi.

TREZEGUET ŞOKU

BORDO-MAVİLİ ekibin Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, karşılaşmanın 31. dakikasında sakatlandı. Maça devam edemeyen sol kanat oyuncusunun yerine 34. dakikada Naci Ünüvar oyuna girdi. Trezeguet'in durumunun bugün yapılacak incelemelerden sonra netleşeceği belirtildi.

İÇ SAHADA İLK KEZ MAĞLUP OLDU

TRABZONSPOR bu sezon evinde ilk mağlubiyetini aldı. İç sahada başarılı bir grafik çizen Bordo- Mavili ekip, evinde en son 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu. Bu tarihten sonra iç sahada bileği bükülmeyen ve 36 haftalık seri yakalayan Trabzonspor, bu sezon ise evindeki 11 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik almıştı.