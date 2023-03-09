Türk takımlarının Avrupa gecesi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turunda Fenerbahçe bugün TSİ 23.00'te Sevilla'nın konuğu olacak. Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan F.Bahçe, D.Kiev'e elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Burada 3. Eleme Turu'nda Slovacko, Play-Off'ta da A.Wien'i eleyen sarı-lacivertliler, grupta ise D.Kiev, Rennes ve AEK Larnaca takımlarıyla mücadele etti. Grubu 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup tamamlayan Kanarya, lider çıkarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

'HAYALİM YİNE FİNAL'

Basın toplantısında üçüncü kez Avrupa Ligi'nde final oynamanın hayalini kurduğunu belirten teknik direktör Jorge Jesus, "Kaybettiğim finallerden bir tanesi Sevilla'ya karşıydı. Şu anda son 16 turundayız. Bu turda her şey mümkün" dedi.

ZORLU DEPLASMANLAR

Başakşehir, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Gent'le karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler eleme ve grup maçlarında oynadığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz, Fiorentina, Hearts ve Riga'nın bulunduğu gruptan lider çıkmayı başardı.

Sivasspor ise, Başakşehir'in grubunda ikinci olup önceki turda Braga'yı eleyen Fiorentina'ya konuk olacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde Malmö'ye elendikten sonra Konferans Ligi'nde Slavia Prag, Cluj ve Ballkani'nin bulunduğu grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lider bitirmişti.