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Haberler Spor Cedi Osman’lı Clevand kazandı

Cedi Osman’lı Clevand kazandı

23.3.2023

Cedi Osman’lı Clevand kazandı
NBA'de dün oynanan karşılaşmalarda ilginç skorlar ortaya çıktı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-109 mağlup etti. Donovan Mitchell'in 31 sayıyla maçın en skorer ismi olduğu Cavaliers'ta, Jarrett Allen 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman, galibiyete 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkı sağladı. Day'Ron Sharpe'ın 20 sayı, 11 ribauntluk performans sergilediği Nets'te ise Spencer Dinwiddie 19 sayı, 11 asistle salondan ayrıldı. Alınan diğer sonuçlar şu şekilde: Orlando Magic-Washington Wizards: 122-112, Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 129-107, New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 119-84, Sacramento Kings-Boston Celtics: 109-132, Los Angeles Clippers- Oklahoma City Thunder: 100-101.
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