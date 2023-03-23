Cedi Osman’lı Clevand kazandı

NBA'de dün oynanan karşılaşmalarda ilginç skorlar ortaya çıktı. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Brooklyn Nets'i 115-109 mağlup etti. Donovan Mitchell'in 31 sayıyla maçın en skorer ismi olduğu Cavaliers'ta, Jarrett Allen 12 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı. Cedi Osman, galibiyete 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkı sağladı. Day'Ron Sharpe'ın 20 sayı, 11 ribauntluk performans sergilediği Nets'te ise Spencer Dinwiddie 19 sayı, 11 asistle salondan ayrıldı. Alınan diğer sonuçlar şu şekilde: Orlando Magic-Washington Wizards: 122-112, Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 129-107, New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 119-84, Sacramento Kings-Boston Celtics: 109-132, Los Angeles Clippers- Oklahoma City Thunder: 100-101.

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