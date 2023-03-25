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Haberler Spor NBA’de Cleveland Brooklyn’i yendi

NBA’de Cleveland Brooklyn’i yendi

25.3.2023

NBA’de Cleveland Brooklyn’i yendi
NBA'de Doğu Konferansı mücadelesinde milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 116-114'lük skorla yendi. Cleveland Cavalliers'ta toplam 22 dakika parkede kalan Cedi Osman, zorlu müsabakayı 8 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile tamamladı. Bu sezonki 47. galibiyetine ulaşan Cleveland'da Evan Mobley 26 sayı ve 16 ribaundla double-double yaparken, Donovan Mitchell 31 sayı ve 6 ribaund ile oynadı. NBA'de alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde: Orlando Magic-New York Knicks: 111-106, New Orleans- Charlotte Hornets: 115-96, Los Angeles Clippers- Oklahoma City Thunder: 127-105.
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