NBA’de Cleveland Brooklyn’i yendi

NBA'de Doğu Konferansı mücadelesinde milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Brooklyn Nets'i 116-114'lük skorla yendi. Cleveland Cavalliers'ta toplam 22 dakika parkede kalan Cedi Osman, zorlu müsabakayı 8 sayı, 2 ribaund ve 1 blok ile tamamladı. Bu sezonki 47. galibiyetine ulaşan Cleveland'da Evan Mobley 26 sayı ve 16 ribaundla double-double yaparken, Donovan Mitchell 31 sayı ve 6 ribaund ile oynadı. NBA'de alınan diğer sonuçlar ise şu şekilde: Orlando Magic-New York Knicks: 111-106, New Orleans- Charlotte Hornets: 115-96, Los Angeles Clippers- Oklahoma City Thunder: 127-105.

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