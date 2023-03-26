Fethiye Zirve SK 1. Lig’de

FETHİYE Lokman Hekim Zirve Spor Kulübü, voleybolda şampiyonluğa ulaşıp adını TVF Kadınlar 1. Ligi'ne yazdırdı. Normal sezonda 7. Grup'ta ikinci sırada yer alan, çeyrek finallerde Tokat'ta B Grubu'nu zirvede tamamlayan Fethiye'nin Sultanları, Tokat'taki yarı final maçlarında da 2. Grup'ta ikinci sırada yer alıp Final Grubu'na kaldı. Fethiye Lokman Hekim Zirve SK, Samsun'da Play-Off Finalleri'nde A Grubu'nda ilk maçında Beykoz Belediyespor'u 3-0 yendi, ikinci sınavında İzmir DSİ Spor'u da aynı skorla set vermeden 3-0'lık skorla geçti, ikide iki yapıp bugünkü Zeren Spor maçı öncesi şampiyonluğunu garantiledi. Fetiye'nin Sultanları, İzmir DSİ Spor karşısında 25-21, 25-11 ve 27-25'lik setlerle güldü, büyük sevinç yaşadı. Kulübü başkanı İbrahim Erdem, "İkide iki yapıp 1. Lig'e yükseldik. Kupayı Fethiye'mize getirdiğimiz için çok mutluyuz. Oyuncularımızı, hocamızı ve yönetim kurulumuzu yürekten kutluyurum" diye konuştu.

ERDOĞAN CANKUŞ