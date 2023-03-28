Cedi’li Cleveland Alperen’i üzdü

NBA'DE Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets'ı 108-91 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve NBA Play-Off'u garantiledi. Ev sahibi ekipte Jarrett Allen 24, Donovan Mitchell ise 22 sayı kaydederek takımlarını galibiyete taşıdı. Cavaliers formasıyla maçta 16 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Houston Rockets'ta maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 33 dakika oyunda kalarak 14 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 1 blok kaydetti. Günün diğer sonuçları şu şekilde: Hawks-Grizzlies: 119- 123, Celtics-Spurs: 137-93, Magic-Nets: 119- 106, Raptors-Wizards: 114-104, Blazers-Thunder: 112-118, Warriors-Timberwolves: 96-99, Lakers- Bulls: 108-118, Hornets-Mavericks: 110-104.

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