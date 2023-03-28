  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Cedi’li Cleveland Alperen’i üzdü

Cedi’li Cleveland Alperen’i üzdü

28.3.2023

Cedi’li Cleveland Alperen’i üzdü
NBA'DE Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Alperen Şengün'ün oynadığı Houston Rockets'ı 108-91 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve NBA Play-Off'u garantiledi. Ev sahibi ekipte Jarrett Allen 24, Donovan Mitchell ise 22 sayı kaydederek takımlarını galibiyete taşıdı. Cavaliers formasıyla maçta 16 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 5 sayı, 2 ribauntla karşılaşmayı tamamladı. Houston Rockets'ta maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 33 dakika oyunda kalarak 14 sayı, 8 ribaunt, 4 asist ve 1 blok kaydetti. Günün diğer sonuçları şu şekilde: Hawks-Grizzlies: 119- 123, Celtics-Spurs: 137-93, Magic-Nets: 119- 106, Raptors-Wizards: 114-104, Blazers-Thunder: 112-118, Warriors-Timberwolves: 96-99, Lakers- Bulls: 108-118, Hornets-Mavericks: 110-104.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA