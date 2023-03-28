Eyüpspor’da Üzülmez ayrıldı

Spor Toto 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Eyüpspor, 49 yaşındaki teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Sezon başında göreve geldiği Eyüpspor ile 32 maça çıkan Üzülmez, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Eyüpspor, evinde son Çaykur Rize yenilgisiyle lider Samsunspor'un 4 puan gerisine düşmüştü.

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