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Haberler Spor Aydın BŞB’den Carlini bombası

Aydın BŞB’den Carlini bombası

29.3.2023

Aydın BŞB’den Carlini bombası

AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Aydın'ın Sultanları, bir dönem ülkemizde Türk Hava Yolları (2020-2022) forması giyen 28 yaşındaki Amerikalı pasör Lauren Carlini ile anlaşma sağladı. Bu sezon İtalyan VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore formasını terleten Carlini, gelecek sezon Aydın BŞB'nin başarısı için ter dökecek. Kariyerinde Novara ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan başarılı pasör, ABD Voleybol Takımı ile de 3 kere Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı.

İHSAN KARATAŞ

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