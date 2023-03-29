  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Sultanlarspor şov yaptı

Sultanlarspor şov yaptı

29.3.2023

Sultanlarspor şov yaptı
Denizli'yi Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta temsil eden Sultanlarspor, yerel derbide Kaplanlarspor'u gole boğdu, 10-0'lık farklı skorla kazanıp şampiyonluk yolundaki iddiasını kanıtladı. Şirinköy Stadı'nda oynanan maçta 5 gol kaydeden 1. Lig patentli Damla Kaya, mücadeleye damgasını vurdu. İlk yarısı 6-0 biten maçta golleri Damla Kaya (5), Zeynep Nisa Üzümcü (2), Meliha Ülker (2) ve Şevval Beyza Sümer kaydetti. İkide iki yapan ve liderlik koltuğuna kurulan kırmızsiyahlılar, 1 Nisan Cumartesi günü Eşin Group Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. Başkan Ahmet Özeren, "Damla, tecrübesini konuşturdu. Nazar değmesin. Tüm takım oyuncularımızı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA