Sultanlarspor şov yaptı

Denizli'yi Kadınlar 3. Lig 8. Grup'ta temsil eden Sultanlarspor, yerel derbide Kaplanlarspor'u gole boğdu, 10-0'lık farklı skorla kazanıp şampiyonluk yolundaki iddiasını kanıtladı. Şirinköy Stadı'nda oynanan maçta 5 gol kaydeden 1. Lig patentli Damla Kaya, mücadeleye damgasını vurdu. İlk yarısı 6-0 biten maçta golleri Damla Kaya (5), Zeynep Nisa Üzümcü (2), Meliha Ülker (2) ve Şevval Beyza Sümer kaydetti. İkide iki yapan ve liderlik koltuğuna kurulan kırmızsiyahlılar, 1 Nisan Cumartesi günü Eşin Group Nazilli Belediyespor'a konuk olacak. Başkan Ahmet Özeren, "Damla, tecrübesini konuşturdu. Nazar değmesin. Tüm takım oyuncularımızı ve teknik heyeti kutluyorum" dedi.



SEBAHATTİN ALP

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