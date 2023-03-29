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Haberler Spor Uşak 64 Belediye tam gaz

Uşak 64 Belediye tam gaz

29.3.2023

Uşak 64 Belediye tam gaz
Kadınlar 3. Lig 6. Grup'ta ilk maçında deplasmanda Manisa Esnaf Gençlik'i 8-0 mağlup eden Uşak 64 Belediye Gençlikspor, ikinci haftada Salihli Öz Gençlerbirliği'ni 7-0'lık farklı skorla geçti, lidreliğini sürdürdü. Kırmızı- siyahlılar, Huzurkent Altyapı Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi 12. dakikada Sedef Alper, 21 ve 76'da Mizgin Türkmen, 38'de Ebru Özçakır, 44'te ve 87 Begüm Gül, 56'da Nisanur Yıldız'ın golleriyle kazandı. Uşak 64 Belediye Gençlikspor, üçüncü haftada 2 Nisan Pazar günü Manisa 8 Eylül Sahası'nda Şehzadeler 8 Eylülspor'la karşılaşacak.

SERVET SARUN
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