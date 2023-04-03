Aslan’a genç kanat

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürürken, transferde genç yıldıza kanca attı. İç sahada üst üste 9. galibiyetini alarak zirve yarışında hata yapmayan Aslan, sezonu şampiyon tamamlayıp İngiliz devi Manchester United forması giyen Alejandro Garnacho'yu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, 18 yaşındaki yıldızı kiralık olarak transfer etmeyi planlıyor. Genç kanat oyuncusunun MANU ile sözleşmesi 2024'te sona erecek. Ancak Ada ekibi, Garnacho ile yeni kontrat yapacak. Uzun vadeli olması beklenen sözleşme sonrası Garnacho, 1 yıllığına bir takıma kiralanacak. Bu noktada devreye giren Aslan'ın, geleceğin yıldızı için nabız yokladığı öne sürüldü. Garnacho bu sezon Kırmızı Şeytanlar'da 32 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu maçlarda 5 gol attı. Ayrıca 6 da asist yaptı. Garnacho'nun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.



SACHA BOEY'E ÇİZME KANCASI

Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran 22 yaşındaki Sacha Boey, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Sene sonunda takımdan ayrılma ihtimali ortaya çıkan başarılı oyuncuya son olarak İtalyan ekibi Milan talip oldu. Çizme basını tansferinin 10 milyon Euro'ya bitebileceği iddia etti.

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