  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Hedef Sultanlar Ligi

Hedef Sultanlar Ligi

Kadınlar Voleybol Birinci Lig’de Play-Off yarı finalinde büyük heyecan başlıyor. Göztepe ve Edremit Belediye Altınoluk, gruplarında ilk iki sırayı alarak finale kalmak istiyor

7.4.2023

Gazete

Hedef Sultanlar Ligi

Kadınlar 1. Ligi'nde Play-Off heyecanı bugün oynanacak maçlarla birlikte start alıyor. A Grubu'nu lider bitiren Göztepe ve 2. sırada bitiren Edremit Belediye Altınoluk, Sultanlar Ligi hedefi için parkeye çıkıyor. İki takımda grubunu ilk iki de bitirip final grubuna kalmak için mücadele edecek. Sarıkırmızılılar, kendi grubundan gelen Muratpaşa Bld ve B Grubu'ndan gelen Beşiktaş Ceylan ile Karayolları ile mücadele edecek.

KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK
Altınoluk ise kendi grubundan gelen İstanbul BBSK ve B Grubu'ndan gelen Adam Voleybol ile Bahçelievler Bld ile kapışacak. Play-Off yarı finalinde ilk günün programı şu şekilde: 12.00 Göztepe-Muratpaşa Bld, 14.00 Karayolları-Beşiktaş, 16.30 Adam Voleybol-Bahçelievler Bld, 18.30 Edremit Belediye Altınoluk-İstanbul BBSK.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA