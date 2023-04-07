Hedef Sultanlar Ligi

Kadınlar 1. Ligi'nde Play-Off heyecanı bugün oynanacak maçlarla birlikte start alıyor. A Grubu'nu lider bitiren Göztepe ve 2. sırada bitiren Edremit Belediye Altınoluk, Sultanlar Ligi hedefi için parkeye çıkıyor. İki takımda grubunu ilk iki de bitirip final grubuna kalmak için mücadele edecek. Sarıkırmızılılar, kendi grubundan gelen Muratpaşa Bld ve B Grubu'ndan gelen Beşiktaş Ceylan ile Karayolları ile mücadele edecek.

KRİTİK MAÇLAR OYNANACAK

Altınoluk ise kendi grubundan gelen İstanbul BBSK ve B Grubu'ndan gelen Adam Voleybol ile Bahçelievler Bld ile kapışacak. Play-Off yarı finalinde ilk günün programı şu şekilde: 12.00 Göztepe-Muratpaşa Bld, 14.00 Karayolları-Beşiktaş, 16.30 Adam Voleybol-Bahçelievler Bld, 18.30 Edremit Belediye Altınoluk-İstanbul BBSK.