Gururumuz Adem

ANTALYA'DA gerçekleştirilen 10. Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcumuz Adem Asil fırtınası esiyor. Önceki gün erkekler genel tasnifte altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde eden Adem Asil, dün de halka aletleri finalinde Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde, erkekler ve kadınlarda alet finalleri gerçekleştirildi. Milli sporcumuz Adem Asil, erkekler halka aleti finalinde 14.933 puanla bir kez daha Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Adem Asil, genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bu dalda Türkiye'ye ilk şampiyonluğu kazandırarak bir ilki gerçekleştirmişti.

TARİHE GEÇMİŞTİ

GEÇEN yıl 2022 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halkada altın madalyayı boynuna takıp, yine 2022 Avrupa Şampiyonası'nda halkada gümüş, genel tasnif ve takım halinde bronz madalya kazanan Adem, Antalya'da iki altın madalya daha alarak büyük gurur yaşattı.

CANSU BEKTAS REKORLA AVRUPA SAMPİYONU

BÜYÜKLER Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda yarışan milli sporcu Cansu Bektaş, koparmada son hakkında yaptığı 72 kiloluk kaldırışıyla Avrupa Gençler Rekoru kırarak altın madalya kazandı.