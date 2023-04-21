Aydınspor’da BAL üzüntüsü yaşanıyor

Bölgesel Amatör Lig'e Yükselme Play-Off Grubu'nun final maçında İncirliova Belediyespor'a 1-0 mağlup olan Aydınspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselemedi. Konuyla ilgili, kulübün resmi iletişim kaynaklarından mesaj yayımlandı. Aydınspor'un üst lige çıkamamasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Başkan Hüsamettin Artan, "Büyük umut ve emeklerle başladığımız sezonda takımımızı üst lige çıkaramadığımız için hem Aydınspor Kulübü Başkanı olarak hem de Aydınspor'a canını verecek kadar seven bir taraftar olarak çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi. Kendilerini sürekli destekleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a da teşekkür eden Artan, "Aydınspor'u en iyi konuma getirmek için çalışacağız" dedi.

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