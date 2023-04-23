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Haberler Spor Ronaldo Ramazan Bayramı’nı kutladı

Ronaldo Ramazan Bayramı’nı kutladı

23.4.2023

Gazete

Ronaldo Ramazan Bayramı’nı kutladı
İslam Alemi, Ramazan Bayramı heyecanı yaşarken spor dünyasından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Sezonun ortasında İngiliz devi Manchester United'tan ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a yolunu tutan ve yıllık 50 milyon dolar karşılığında 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, futbolseverleri şaşırtmıştı. Portekizli yıldızın takımı Al Nassr, sosyal medya hesabından oyuncuların antrenmana geldiği videoyu paylaştı. Bu görüntülerde ise 38 yaşındaki Ronaldo, Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "Bayramınız Mübarek Olsun" dedi. Bu paylaşım kısa süre içerisinde sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
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