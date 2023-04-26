Hasret bitecek

Geride bıraktığımız sezonda Kadınlar Voleybol Birinci Lig'de fırtına gibi esen Göztepe Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ni Play-Off'ta kaçırmıştı. Göztepe eski başkanı ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Sepil, takımın geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine takımın ve taraftarın gösterdiği performans nedeniyle teşekkür ederek başlayan eski baş kan Mehmet Sepil, İzmir'in voleybolda Sultanlar Ligi hasretini sona erdireceklerini ifade etti.



HEDEFİMİZ SULTANLAR LİGİ

Sepil, "Kadın voleybolunda ülke olarak geldiğimiz nokta mutluluk ve gurur verici bir aşama. Aynı şekilde İzmir'de de voleybola çok ciddi bir ilgi var. Bu ilginin karşılığının Sultanlar Ligi olması gerekiyor. Şehrimizin bu konuda uzun yıllardır süregelen bir hasreti var. Göztepe olarak yeni sezondaki hedefimiz bu hasreti dindirmek yönünde olacak. Göztepe'nin ve İzmir'in de Sultanlar Ligi'nin marka değerine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi. Bu bağlamda yönetim kurulu üyeleri olarak kısa bir zaman içerisinde çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Sepil, yapacakları plan ve projeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getirdi. Sepil'in bu açıklamalarının ardından taraftarlarda büyük bir heyecan yaşandı

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