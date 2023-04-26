Süper Lig’de bol gollü hafta

SÜPER Lig'de 31. hafta geride kalırken, alınan sonuçlar deplasman takımlarına yaradı. Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nün ligden çekilen takımlardan aldığı 3-0'lık hükmen galibiyet dışında oynanan 7 karşılaşmada 34 gol atıldı. Mücadelelerde oyuncuların bireysel performansları da haftaya damga vurdu. Adana Demirspor'un Kayserispor'u konuk ettiği ve futbolseverlerin 8 gol izlediği maçta Chrif Ndiaye 2 golle duble yaparak yıldızlaşırken, Kayserispor'un Senegalli forveti Mame Thiam 25 dakika içerisinde hat-trick yaptı.

YILDIZLAR ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Karagümrük'te Fabio Borini 2 golle takımına 1 puan kazandırdı. Başakşehir'e, Giresunspor deplasmanında 3 puanı kazandıran gollere Adnan Januzaj ve Joao Figueiredo imza attı. Januzaj 2 gol, 1 asist üretirken, Figueiredo da 2 gol atarken, Karadeniz ekibinde Borja Sainz'in, ikinci yarıda rakip fileleri 2 kez havalandır. Fenerbahçe'de ise Arda Güler 2 gol atarak performansıyla ön plana çıktı. İstanbulspor'un Makedon oyuncusu Valon Ethemi, 2 gol kaydettiği maçta takımının 1 puan almasında önemli rol oynadı.