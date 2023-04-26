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Haberler Spor Süper Lig’de bol gollü hafta

Süper Lig’de bol gollü hafta

Ligin sonuna yaklaşırken, oyuncu performansları bol gollü maçları beraberinde getirdi

26.4.2023

Gazete

Süper Lig’de bol gollü hafta

SÜPER Lig'de 31. hafta geride kalırken, alınan sonuçlar deplasman takımlarına yaradı. Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'nün ligden çekilen takımlardan aldığı 3-0'lık hükmen galibiyet dışında oynanan 7 karşılaşmada 34 gol atıldı. Mücadelelerde oyuncuların bireysel performansları da haftaya damga vurdu. Adana Demirspor'un Kayserispor'u konuk ettiği ve futbolseverlerin 8 gol izlediği maçta Chrif Ndiaye 2 golle duble yaparak yıldızlaşırken, Kayserispor'un Senegalli forveti Mame Thiam 25 dakika içerisinde hat-trick yaptı.

YILDIZLAR ADINDAN SÖZ ETTİRDİ
Karagümrük'te Fabio Borini 2 golle takımına 1 puan kazandırdı. Başakşehir'e, Giresunspor deplasmanında 3 puanı kazandıran gollere Adnan Januzaj ve Joao Figueiredo imza attı. Januzaj 2 gol, 1 asist üretirken, Figueiredo da 2 gol atarken, Karadeniz ekibinde Borja Sainz'in, ikinci yarıda rakip fileleri 2 kez havalandır. Fenerbahçe'de ise Arda Güler 2 gol atarak performansıyla ön plana çıktı. İstanbulspor'un Makedon oyuncusu Valon Ethemi, 2 gol kaydettiği maçta takımının 1 puan almasında önemli rol oynadı.

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