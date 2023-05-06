İzmir’de cimnastik şöleni

İZMİR ve Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden biri olan Şavkar, yarın "Jimnastik şöleni" ile İzmirlileri yıldız sporcularla bir araya getiriyor. 30. yılını geride bırakan ve birçok sporcuyu Türkiye'ye kazandıran Şavkar'ın daveti ile Adem Asil (Dünya ve Avrupa Şampiyonu), İbrahim Çolak (Dünya ve Avrupa Şampiyonu), Ahmet Önder (Dünya ve Avrupa İkincisi) ve Nazlı Savranbaşı (En Genç Olimpik Sporcu) İzmirlilerle buluşacak.

Cimnastik şöleni yarın saat 18.00'de Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, "Kulübümüz sporcularının elde etmiş olduğu başarılar bizleri son derece mutlu etti. Dünya ve Avrupa şampiyonu sporcularımızı hemşehrilerimizle bir araya getireceğiz. Cimnastik şölenimizde, Artistik, Aerobik, Ritmik ve Trampolin Büyük-Küçük Yaş Grubu sporcularımızdan nefes kesen görüntüler sergilenecek. Ayrıca Türk pop müziğinin önemli sanatçılarından Sinan Akçıl da birbirinden güzel şarkılarıyla şölenimize apayrı bir renk katacak. Tüm velilerimizi ve sporseverleri bu önemli günde bizlerle bir arada olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.