Gittiği takımı düşürdü

Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği ve Akhisarspor'da da forma giyen forvet oyuncusu Elvis Manu, talihsizliği ile şaşırtıyor. Hollandalı 29 yaşındaki futbolcu ülkesinin Groningen ekibiyle küme düşme üzüntüsünü yaşayarak büyük bir şanssızlığa imza attı. Ülkemizde daha önce G.Birliği ve Akhisarspor'la da art arda alt lige düşme sancısı yaşayan Manu, son 6 yılda forma giydiği 6 takımla da aynı talihsizliği yaşayarak bir rekora imza attı. G.Birliği macerasından önce Go Ahead Eaglas ile küme düşen 29 yaşındaki golcü, 2017-18'de Başkent ekibini, 2018-19'da Akhisar'ı, daha sonra da sırasıyla Beijing Renhe, Wisla Krakow ve Groningen'i küme düşürdü. Önümüzdeki sezon Bulgaristan ekibi Botev Plovdiv ile anlaşan 29 yaşındaki futbolcunun yeni takımındaki performansı merakla bekleniyor.

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