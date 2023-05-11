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Haberler Spor Serbest Dalış’ta Türk damgası

Serbest Dalış’ta Türk damgası

11.5.2023

Gazete

Serbest Dalış’ta Türk damgası
Kuveyt'te düzenlenen Serbest Dalış Havuz Dünya Şampiyonası'nın ilk gününe Türk Milli Takımı damga vurdu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Serbest Dalış Milli Takımı dev organizasyonda ikişer altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde etti. Speed apnea 2x50 metre kategorisinde genç kadınlarda Adasu Ramazanoğlu birinci olurken, genç erkeklerde Baran İşcan altın, Renan Yaman ise bronz madalya aldı. DNF müsabakalarında genç kadınlar kategorisinde Alya Akar gümüş, Toprak Toprak bronz madalya kazandı. Genç erkekler kategorisinde yarışan Nida Murathan Bulut ise ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
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