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Haberler Spor Çalhanoğlu Inter’de kalıyor

Çalhanoğlu Inter’de kalıyor

18.5.2023

Gazete

Çalhanoğlu Inter’de kalıyor
İTALYA Serie A takımı İnter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kulübüyle yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki sezon bitecek olan mukavelesini 2027 yılına kadar uzatmayı planlıyor. İnter ile bu yıl İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek olan Hakan, İtalyan ekibinde 1 İtalya Kupası, 2 de İtalya Süper Kupası kazandı. Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İnter ile Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan tecrübeli ortaya sahayı tebrik etti.
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