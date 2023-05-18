Kanarya mı, Fırtına mı?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak zorlu karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde maç eksiği ile Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudunu sürdürmek için kazanmaktan başka çaresi yok. Trabzonspor ise 48 puanla 8. sırada konumlanıyor.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra, sakat Altay, Lincoln Henrique ve Osayi-Samuel bugün forma giyemeyecek. Ligde 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek son veren bordo-mavililerde 3 eksik bulunuyor. Karadeniz ekibinde Dorukhan Toköz ve Denswil sakatlığı, Bakasetas ise cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

229 GÜNDÜR DIŞARDA YOK

EN son 1 Ekim 2022'de Kayseri deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen Trabzon, 229 gündür dış sahada galibiyete hasret. Bu süreçte oynadığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alan bordo-mavililer, bugün şanssızlığını kırmak istiyor.