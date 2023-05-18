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Haberler Spor Nikolo Jokic coştu Nuggets kazandı

Nikolo Jokic coştu Nuggets kazandı

18.5.2023

Gazete

Nikolo Jokic coştu Nuggets kazandı
NBA Play-Off'larında heyecan tek maçla devam etti. Batı Konferansı final serisinin ilk karşılaşmasında Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 132-126 yenerek seriye galibiyetle başladı. Nuggets'ta Nikola Jokic 34 sayı, 21 ribaund, 14 asistle triple-double yaparak takımına galibiyeti getirdi. Ev sahibi ekipte Michael Porter 15 sayı ve 10 ribaundla double-double yaparken, Jamal Murray 31, Kentavious Caldwell-Pope da 21 sayıyla katkı verdi. Lakers'ta ise Anthony Davis'in 40 sayı, 10 ribaundu, LeBron James'in 26 sayı, 12 ribaund, 9 asisti, Austin Reaves'ın da 23 sayı, 8 asisti yenilgiyi önleyemedi. Serinin ikinci maçı, 19 Mayıs'ta yine Nuggets'ın sahasında oynanacak.
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