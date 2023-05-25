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Haberler Spor Aliağa FK’ya yeni stat

Aliağa FK’ya yeni stat

Bölgesel Amatör Lig’den Üçüncü Lig’e yükselen İzmir ekibine, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yeni sezon öncesi stadyum müjdesi verdi.

25.5.2023

Gazete

Aliağa FK’ya yeni stat

BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen Aliağa Futbol Kulübü'ne stat müjdesi geldi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye arasında yeni stat projesi için protokol imzalandığını duyurdu. Belediye Başkanı Acar, "Profesyonel liglere tekrar çıkan Aliağa Futbol Kulübü'müz Aliağa'mıza yakışan bir stadyuma kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ve Aliağa Belediye'mizin işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz yeni stadyum projemizin protokolünü imzaladık" söyleriyle yeşil-beyazlılara müjdeyi verdi.

Belediye Başkanı Acar, "Bu stadyumun Aliağa'mıza kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve MHP Genel Sekreter Yardımcımız Tamer Osmanağaoğlu olmak üzere ilgili tüm kurum müdürlerimize tek tek şükranlarımı sunuyorum. Aliağamıza hayırlı olsun" diye konuştu. Belediye Başkanı Serkan Acar ve Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, Bakan Kasapoğlu'na 35 numaralı isminin yazılı olduğu kulüp formasını hediye etti.

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