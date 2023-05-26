Kupa finalinde Fener’in rakibi Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında uzatma bölümü sonunda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. 11. dakikada Kitsiou'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sowe, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 1-0. 61'de Deniz'in sağ taraftan yaptığı ortada ceza sahasında arka direkte boş kalan Serdar, kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-1. 90'da Gökhan'ın ortasında Emre topu kafayla ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Savunmayı aşan top arka direkteki Tasos'un önünde kaldı. Tasos kafayla topu ağlara gönderdi: 2-1. Maçın normal süresi 2-1 tamamlandı ve karşılaşma uzatmalara gitti. 96'da Mujakic itirazdan sarı kart gördü. Hakemi alkışlayan Mujakic, ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyundan atıldı. Ankaragücü 10 kişi kaldı. 111'de Caner'in ortasında altı pasta topla buluşan Keny, topu kafayla kalecinin solundan filelere gönderdi ve takımını finale taşıdı: 2-2.

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