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Haberler Spor Dortmund yıkıldı B.Münih şampiyon

Dortmund yıkıldı B.Münih şampiyon

28.5.2023

Gazete

Dortmund yıkıldı B.Münih şampiyon
Almanya'da son haftaya lider giren Dortmund, evinde Mainz'ı ağırladı. İkinci Bayern Münih ise Köln deplasmanına çıktı. Dortmund ilk yarıda 2 farklı geriye düşerken, Münih de soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarı Dortmund farkı 1'e indirirken, Münih gol yiyince tekrar liderliğe yükseldi. Ancak 89'da Musiala Münih'i öne geçirdi ve takımını liderliğe taşıdı. Dortmund 90+6'da Sule ile beraberliği yakaladı ancak bu skor yetmedi ve B.Münih şampiyonluk ipini göğüsledi. Öte yandan H.Berlin'in ardından ligden düşen ikinci takım Schalke 04 oldu.
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