Dortmund yıkıldı B.Münih şampiyon

Almanya'da son haftaya lider giren Dortmund, evinde Mainz'ı ağırladı. İkinci Bayern Münih ise Köln deplasmanına çıktı. Dortmund ilk yarıda 2 farklı geriye düşerken, Münih de soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi. İkinci yarı Dortmund farkı 1'e indirirken, Münih gol yiyince tekrar liderliğe yükseldi. Ancak 89'da Musiala Münih'i öne geçirdi ve takımını liderliğe taşıdı. Dortmund 90+6'da Sule ile beraberliği yakaladı ancak bu skor yetmedi ve B.Münih şampiyonluk ipini göğüsledi. Öte yandan H.Berlin'in ardından ligden düşen ikinci takım Schalke 04 oldu.

DİĞER