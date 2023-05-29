Kupa canavarı

Bundesliga'nın son haftası tarih kitaplarına girecek bir mucizeye sahne oldu. Son maçta Dortmund, Mainz'la 2-2 berabere kalırken, Bayern Münih ise Köln'ü 2-1 mağlup etti ve ikili averaj farkıyla şampiyonluk ipini göğüsledi. Nefesleri kesen maçların ardından Münih, üst üste 11. lig şampiyonluğuna ulaştı. Bavyera temsilcisi, müsabaka sonrası taraftarıyla birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı. Üst üste 11. şampiyonluğunu alarak ulaşılması zor bir rekora imza atan kırmızı-lacivertliler, toplamda ise 33. şampiyonluğunu yaşadı.

COMAN'DAN HARİKA KARİYER

Bayern Münih'in elinde 33 Bundesliga kupası dışında ayrıca, 20 Almanya Kupası, 10 Almanya Süper Kupası, 6 Almanya Lig Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi, 1 Kupa Galipleri Kupası, 1 Avrupa Ligi, 2 UEFA Süper Kupası ve 4 tane de Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları bulunuyor. Öte yandan Bayern Münih yönetimi dün flaş bir karar aldı. Bavyera ekibinden yapılan açıklamada, kulüp üst yöneticisi (CEO) Oliver Kahn ve sportif direktör Hasan Salihamidzic'in daha fazla görevlerini sürdürmeyeceği kaydedildi. Bu arada takımın yıldızı Kingsley Coman, PSG'de başladığı kariyerinde her sezon bir kupa kazanmayı başladı. PSG, Juventus ve Münih formalı giyen Coman, 11'de 11 yapmayı başardı.