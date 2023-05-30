Trabzon’da sağ beke 2 aday var

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da öncelikli hedef sağ beke takviye yapmak. İspanyol basını, bordo-mavililerin uzun süredir Celta Vigo forması giyen sağ bek Hugo Mallo için girişimlerde bulunduğunu duyurdu. 31 yaşındaki İspanyol yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği ve Karadeniz ekibinin bu transferde çok kararlı olduğu belirtildi. 2009'dan bu yana Celta Vigo forması giyen Mallo 448 maçta 12 gol ve 28 asist kaydetti. Karadeniz ekibinin ismi daha önce gündeme gelen Reggie Cannon için de yoğun şekilde görüşmelerine devam ettiği belirlendi. Portekiz'in Boavista takımında forma giyen 24 yaşındaki ve 1.80 boyundaki sağ bekin stoperde oynayabilmesi de avantaj olarak görülüyor. ABD'li oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında.

UMUT BOZOK FORMAYI İSTİYOR

YENİ sezon öncesi forvet arayışlarının sürdüğü Trabzonspor'da son dönemde yeniden çıkış yakalayan Umut Bozok da hırsıyla takdir topladı. Bordo- mavili takıma 'gol kralı' unvanıyla gelen Umut Bozok, Süper Lig'de bu sezon 24 maça çıktı ve fileleri sadece 5 defa havalandırdı. Tecrübeli hücum oyuncusunun, Nenad Bjelica'nın kendisine olan yaklaşımından bir hayli memnun olduğu öğrenildi. Gol sayısını en az 3 katına çıkarmak isteyen Umut'un gelecek yıl öncesi hırslı olduğu ifade edildi.