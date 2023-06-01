Denizlispor’da çifte ayrılık

SPOR Toto 1. Lig'de tutunamayan ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Maddi yetersizlik nedeniyle zor günler geçiren Horoz'da Asım Hamzaçebi ve Ömer Şişmanoğlu alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sözleşmelerini tek taraflı olarak feshederken, yeşil-siyahlılarda takım kaptanı Oğuz Yılmaz ve Mustafa Çeçenoğlu da takımdan ayrıldı. İki futbolcu sosyal medyadan Denizlispor taraftarlarına veda etti. Aralarında Emre Sağlık, Hakan Çinemre ve Muhammed Gönülaçar'ın da bulunduğu 10 as futbolcunun da kulübü federasyona şikayet ettiği ve yasal sürenin sona erdiği belirtildi. Denizlispor'da yönetimin diğer tecrübeli isimleri takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

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