İzmir’de final günü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu bugün İzmir'de oynanacak finalde belli olacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Play-Off finalinde Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ile Fenerbahçe Petrol Ofisi karşı karşıya gelecek. Normal sezonu B Grubu'nda üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe ile aynı grupta ikinci olan Ankara BŞB FOMGET, kadınlar Süper Lig'de tarihlerinin ilk şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak. Final müsabakasının normal sürede berabere sonuçlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinin de eşitlikle bitmesi durumunda seri penaltılarla kazanan takım Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-23 sezonunun şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Finalde Fenerbahçe taraftarları Alsancak Stadı'nın maraton tribününde, Ankara taraftarları ise numaralı tribünde yer alacak.

ZORLU RAKİPLERİ GEÇTİLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Play-Off'ta sırasıyla Hakkarigücüspor, Fatih Vatanspor ve son şampiyon ALG Spor'u eledi. Fenerbahçe Petrol Ofisi ise maç yapmadan geçtiği ilk turun ardından geçen sezonun finalisti Wulfz Fatih Karagümrük ve Galatasaray Petrol Ofisi'ni saf dışı bıraktı. İki takımın kendi aralarında İstanbul'daki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmış, Ankara'daki karşılaşma ise ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitmişti.