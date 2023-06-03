3’te 3 olsun

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'ne müthiş bir başlangıç yaparak ilk maçında Güney Kore'yi 3-0 ardından Sırbistan'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Takımımız, üçüncü maçında bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. İlk haftası Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya iyi başlayan Filenin Sultanları'nın bugünkü sınavı saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Başantrenör Daniele Santarelli ile 2023 yılındaki ilk sınavını FIVB Milletler Ligi'nde veren ve ilk iki maçını kazanan ay-yıldızlılar puan cetvelinde zirvede yer alıyor.



YARINKİ RAKİBİMİZ AMERİKA

Ekibimiz üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise yarın ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Antalya etabından sonra ligin ikinci haftasında 14-18 Haziran'da Hong Kong'da, üçüncü haftada 28 Haziran-2 Temmuz'da Bangkok'ta mücadele edecek. Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek

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