Kiralıklar kıymete bindi

YEŞİL-SİYAHLI yönetim, transfer yasağı nedeniyle yeni sezon öncesi kiralık gönderdiği futbolculara sarıldı. Geçmişte A takımda yer bulamadıkları için kiralık gönderilen futbolcular, şu günlerde takımın can simidi oldu. Teknik Sorumlu Bülent Ertuğrul'un raporu doğrultusunda bu isimlerle temasa geçildi.

GÖZDE İSİM KADİR KURT

Bu futbolcuların başında Denizlili olan 23 yaşındaki stoper Kadir Kurt bulunuyor. Kulübün altyapısından yetişen Kurt, zorunlu gönderilen isimlerden. Denizli BBSK, Kızılcabölük, Amed, Fethiye ve son olarak Soma'da forma giyen Kadir'in takımıyla sözleşmesi bitti. Taliplisi çok olan Kadir ile masaya oturulacağı öğrenildi. Yeşil-siyahlı kurmaylar, Gümüşhane'ye kiralanan ve geçen sezon 10 maçta oynayan 21 yaşındaki Emre Yıldırım'ı da kadrosuna katma peşinde. Emre'nin geçen sezon az maçta görev alması handikap olarak değerlendiriliyor.