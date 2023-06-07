Horoz’a icra şoku

Spor Toto 1. Lig'de maddi darboğaz ve transfer yasağı nedeniyle 2. Lig'e düşen Denizlispor'un başı alacaklılarla iyice derde girdi. Yeşil-siyahlı kulüpten alacaklı olan eski yöneticiler, futbolcular, sağlık ekibi ve personel ödeme yapılmayınca, yasal yollardan alacaklarını tahsil işlemi için düğmeye basmışlardı. İlk icra takibi kulüp doktoru Ahmet Edremit'ten geldi.

Başkan Ali Çetin döneminde Süper Lig'e çıkıldığı dönemde taahhüt edilen şampiyonluk primi olan 300 bin lira ve diğer alacakları ödenmeyen doktor Edremit, avukatı aracılığı ile haciz işlemi başlattı.

TAHSİLAT YAPAMADILAR

Takımda bu sezon da görev yapan doktor Edremit'in icra takibi başlatması yönetimde şok etkisi yarattı. Uzun yıllardır kulüpte çalışan Edremit'in avukatı aracılığı ile Denizlispor Kulübüne gelen haciz memurları kulübün üzerine kayıtlı para edecek bir şey bulamayınca çay içip geri dönmek zorunda kaldılar. Onlarca futbolcunun alacakları için TFF'ye başvurduğu Denizlispor'un önümüzdeki günlerde de icra tehdidi ile karşı karşıya kalması muhtemel gözüküyor.

MUSTAFA YUMLU'YA BORÇ 5 MİLYON LİRA

Denizlispor'un Süper Lig kadrosunda yer alan futbolculardan Mustafa Yumlu'ya iki yıldır ödenmeyen borç iyice kabardı. Eski kaptana olan borcun faizleriyle birlikte 5 milyon liraya ulaştığı gelen bilgiler arasında. Yönetim eski kaptanına olan borcu eritmek için kaynak arayışını sürdürürken, diğer futbolcu alacakları da kulübün üstünde büyük bir kambur oluşturuyor 2019-2020 ve 2020- 2021 sezonlarında 57 maçta Denizlispor forması giyen defans oyuncusu Mustafa Yumlu 3 gol kaydetmişti.