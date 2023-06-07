Nazilli Belediye’ye İzmir’den destek

Spor Toto İkinci Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor'a İzmir'den destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından Nazilli Belediyespor'a hizmetlerinde kullanılması amacıyla Nazilli Belediyesi'ne hibe edilen araç Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Programa Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Yönetim Kurulu Başkanımız Ünal Önal ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Otobüsün hibe olarak kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek açıklamalarda bulunan Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Tüm spor branşlarımızda kullanılacak bu araç sadece takımlarımız için değil bölgemizde faaliyet gösteren amatör takımlarımızın da kullanımında olacak ve belediyemizin de yükünü azaltacak" şeklinde konuştu.

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