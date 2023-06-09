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Haberler Spor Yunusemre fırtınası

Yunusemre fırtınası

9.6.2023

Gazete

Yunusemre fırtınası
Yunusemre Belediyesi Yağlı Güreş Takımı başarıya doymuyor. Manisa'yı bu yıl Yağlı Güreş Ligi'nde temsil edecek olan güreş takımı, Sarıgöl ve Akhisar'da organize edilen turnuvalara damga vurdu. Manisa'nın başarılı başpehlivanı Ali Gökçen, 2. Sarıgöl Güreşleri'nde finalde Emre Erkal'ı yenerek turnuvanın başpehlivanı oldu. Aynı turnuvada Başpehlivan Ali Gökçen'in kuzeni (Küçük) Ali Gökçen ise büyük orta kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Akhisar Selçikli Yağlı Güreşleri'nde mücadele eden İsmail Erkoç ise teşvik 2'de altın madalya kazanmayı başardı.
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