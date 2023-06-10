İstanbul’da dev şölen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İngiltere ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter arasında bugün İstanbul'da oynanacak finalde belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Maçı, TV8 ve EXXEN'den naklen yayımlanacak."Devler Ligi" finalinde M.City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-65 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-10 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-67 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-72 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı. İstanbul, Şampiyonlar Ligi finaline ikinci kez ev sahipliği yapacak. 2004-2005 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Liverpool ile Milan takımları mücadele etmişti. İtalyan ekibinin ilk yarıyı 3-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında İngiliz temsilcisi Liverpool 3 gol bularak mücadeleyi uzatmalara taşımış ve penaltı atışlarında mutlu sona ulaşmıştı.UEFA Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak.İstanbul'un ev sahipliğinde bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde eski yıldız futbolcular arasında "Efsane Şampiyonlar Turnuvası" düzenlendi. Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'ndeki Efsane Şampiyonlar Turnuvası'na Luis Figo, Cafu, Alessandro Nesta ve Hamit Altıntop kaptanlığında futbol dünyasından birçok eski yıldızın yer aldığı 4 takım katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, turnuvayı takip etti ve ilk maçın başlama vuruşunu yaptı. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği ve hakem Neslihan Muratdağı'nın düdük çaldığı turnuvada maçlar 15'er dakika üzerinden oynandı. Yarı final maçlarını kazanan Cafu ve Figo'nun takımları, finalde karşılaştı. Normal süresi 4-4 biten finalde rakibine penaltılarla üstünlük kuran Cafu'nun ekibi şampiyon oldu. Figo'nun takımının ikinci bitirdiği turnuvada Nesta'nın ekibi üçüncü, Hamit Altıntop'un takımı 4. oldu. Final maçının en değerli oyuncusu ise Cafu'nun takımından Cambiasso seçildi.UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu finalinde karşılaşacak Manchester City ile Inter'in kadrolarındaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 584 milyon Euro'yu buluyor. Premier Lig'de art arda 3. şampiyonluğunu kutlayan M. City'nin kadro piyasa değeri 1,05 milyar Euro ediyor. Serie A'yı 3. sırada tamamlayarak gelecek sezon için Devler Ligi kotası alan Inter ise 534,45 milyon Euro ile daha mütevazı bir kadro değerine sahipBu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 52 maçta 52 kez ağları sarsarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Norveçli santrfor Erling Haaland, Manchester City'nin en değerli oyuncusu. 22 yaşındaki yıldız, 170 milyon Euro ile bir sezonda değerini 3 kat artırdı. City'de Foden 110, De Bruyne, Silva ve Rodri ise 80 milyon Euro'luk piyasa değerine sahip. Inter'in en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu ise 80 milyon Euro ile çıktığı 56 maçta 28 gol ve 11 asiste imza atan Lautaro Martinez. Barella 70, Skriniar 60, Bastoni 55, Lukaku 40 milyon Euro ile Inter'in en değerli isimleri.İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi Finali öncesinde üç efsane teknik adam buluştu ve Fatih Terim'den dün duygusal bir paylaşım geldi. Gerek futbol oynadığı dönemde, gerekse de teknik direktörlük kariyerinde rakip olduğu arkadaşları Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile bir gün geçiren Fatih Terim, o anların videosunu paylaştı. Video sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Deneyimli teknik adam, bu paylaşımına, "Takım arkadaşlarım, meslektaşlarım, 50 yıllık dostlarım... Türkiye'nin kuzeyinden, güneyinden ve batısından gelerek aynı hedef için ömrünü ülke futboluna adayan üç dost yeniden bir arada olmak çok güzeldi." ifadelerini yazdı.