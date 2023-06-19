Millilerin rakibi Galler

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, bugün 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Galler ile karşılaşacak. Türkiye ile Galler arasında oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca yönetecek. Maresca'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Massimi olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak. Milliler, grupta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puan ve maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galler ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Milliler bugüne kadar Galler ile 7 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, Galler ağlarını 7 kez sarsarken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 16 Haziran 2021 tarihindeki Avrupa Şampiyonası gruplarında karşılaştı ve ayyıldızlılar sahadan 2-0 mağlup oldu.

27 YIL SONRA SAMSUN'DA

A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun'da 1 karşılaşma oynadı. Milliler, 1 Mayıs 1996 tarihindeki özel maçta Ukrayna'yı 3-2 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, Galler müsabakasıyla ilk kez ay-yıldızlıların resmi bir karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 616. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 336'sı resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 615 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 238 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet 145 de beraberlik aldı.