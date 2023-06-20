Milliler ışıldıyor

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında Galler'i 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. 9. dakikada Merih'in ara pasında sağ kanatta topla buluşan Zeki Çelik'in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek son çizgiye inip içeri çevirdiği topa Mepham'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Maresca, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 34'te Ferdi'nin pasında Kerem'in şutu auta gitti. 41'de Morrell'in Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahaleyi hakem Maresca direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi. GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

64'te Ferdi Kadığlu'nun ceza sahasına ortasında top Ramsey'in eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ward, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltıyı çıkardı. 69'da Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda topu kaleci Ward, uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Umut Nayir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. Hakem Umut Nayir'in topu eli ile önüne aldığı gerekçesiyle golü iptal etti. 72'de Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 80'de Arda Güler farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasında Arda Güler, harika bir şutla skoru belirledi: 2-0.

ARDA GÜLER'DEN İLK MİLLİ GOL

A Milli Futbol Takımımızın, Galler'i mağlup ettiği maçta 2. golümüzü atan Arda Güler, milli formayla ilk golünü kaydetti. Daha önce 2-0 mağlup olduğumuz Hırvatistan ve 3-2 galip geldiğimiz Letonya maçlarında forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 60. dakikada oyuna dahil olup 80'de ağları sarsarak ilk golünü kaydetti. Ayrıca millilerin ilk golünü atan Umut Nayir'de 4. milli maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

KUNTZ'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler ile Samsun'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı'da, Letonya maçına ilk 11'de başlayan Arda Güler ile Umut Nayir, yedek kadroda yer aldı. Bu futbolcuların yerine Salih Özcan ile Barış Alper Yılmaz Galler karşısında ilk 111'de forma giydi.

TARAFTARDAN MÜTHİŞ DESTEK

A Milli Takımımız, 27 yıl aradan sonda Samsun'da maça çıkarken, tribünlerden müthiş bir destek aldı. Millilere hasret kalana Samsunlular, biletleri 1 saat içerisinde tüketti. Oyuncular sahaya ayak basar basmaz tezahüratlara başlayan tribünler, 90 dakika hiç susmadan millilere destek verdi. Galler'i desteklemeye gelen 2 bin kişi de kendilerine ayrılan bölümden maçı takip etti.